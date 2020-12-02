Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня Украину накроют снегопады, к вечеру похолодает до – 11°C

2020-12-02 11:42 2163

На 2 декабря синоптики прогнозируют заметное похолодание и в некоторых регионах страны осадки. Так, снегопад ожидается на севере и в центральной части страны, на юге вероятны дожди.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра страны, в западных областях днем температура воздуха будет от +3°C до +2°C, а ночью опустится до -4°C...-11°C.

В центральных, северных и восточных областях температура воздуха днем будет от -1°C до +1°C, а ночью - от -1°C до -4°C. В столице сегодня прогнозируют снег. Температура воздуха днем будет от -1°C до +1 °C, а ночью опустится до -1°C ... -3°C.

На юге днем будет намного теплее, прогнозируют от +2°C до +6°C, а ночью от 0 °C до +3°C.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире