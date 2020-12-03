Украина КАРТА Сегодня в четырех областях Украины ожидаются снегопады, ночью сильно похолодает

2020-12-03 10:12 525

 3 декабря в Украине ожидается облачная и холодная погода. В четырех областях страны сегодня ожидаются снегопады, а ночью на всей территории температура сильно упадет. 

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра страны,  в западных областях днем температура воздуха будет от 0 до +4 градусов, а ночью ожидается от -2 до -6.

На Севере и Востоке днем ожидается от 0 до +2, а ночью - от -2 до -6. В центральных областях днем ожидается от 1 до 4 градусов тепла, а ночью от 1 до 4 градусов мороза. На юге днем ожидается 5-8 градусов тепла, а ночью - от -1 до +3. В Киеве существенных осадков не будет, температура  днем составит 0...+2 , однако ночью опустится до минус 3.

В  ГосЧС предупредили украинских водителей, на дорогах сегодня ожидается гололедица почти во всех регионах, кроме юго-восточных областей.

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