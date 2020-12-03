Коронавирус КАРТА Кличко обнародовал новые данные об эпидемии коронавируса в Киеве - ситуация по районам

2020-12-03 12:15 140

Мэр столицы Виталий Кличко обнародовал новые данные о ситуации с коронавирусом в городе. По его данным, за минувшие сутки в Киеве выявили 1 364 новых случая инфицирования коронавирусом. Умерли за прошедшие 24 часа 30 человек.

Напомним, всего за время пандемии в Киеве зафиксировано 75 376 подтвержденных случаев Covid-19. Коронавирус унес жизни 1 369 киевлян.

"Еще 1 364 больных коронавирусом выявили в столице за прошлые сутки", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (354), Подольском (146) и Дарницком (142) районах. За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 512 человек.

По данным КГГА, за сутки заболели: 785 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 460 мужчин в возрасте от 18 до 91 года. А также 63 девочки и 56 мальчиков от одного месяца до 17 лет. Заболели, в частности, 40 медиков.

В больницы Киева были госпитализировали 76 пациентов. Остальные в данное время находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире