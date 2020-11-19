Коронавирус В Киеве снова установлен антирекорд по числу новых диагнозов covid-19

2020-11-19 14:45 56

В Киеве за минувшие сутки выявили 1 348 больных коронавирусом, что является очередным антирекордом. Умерли 34 человека.

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 294, в Деснянском – 188 и в Соломенском районе - 166 случаев.

С начала эпидемии подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице уже 55 203. Всего коронавирус унес жизни 1047 киевлян.

За минувшие сутки выявили 1348 новых случаев. В больницы столицы госпитализировали 107 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 459 человек. Всего коронавирус преодолели 20 015 жителей столицы.

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