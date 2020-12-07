Украина КАРТА Мороз и солнце: сегодня осадки прекратятся, но столбики термометров резко опустятся

2020-12-07 12:15 133

В первый день новой рабочей недели в Украине установится ясная, сухая но достаточной холодная погода. Во многих регионах дневная температура будет держаться ниже нуля. А по ночам столбики термометров упадут до минус 10-11.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в западных и центральных областях днем температура воздуха составит от -1... 1 градуса тепла, а ночью снизится до 5...-7 градусов мороза. На востоке днем будет -1... -3 градуса, а ночью-9...11 градусов ниже нуля. На севере днем будет 0... -2 градуса тепла, а ночью -7... -9. На юге синоптики прогнозируют 0... 2 градуса тепла, а ночью-6...8 градусов мороза. В Киеве сегодня осадков не прогнозируют, температура ночью -6...8 градусов мороза, днем -2...4 градуса мороза.

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