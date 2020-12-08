Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня будет сухо и холодно, ночью температура упадет до – 11°C

2020-12-08 11:44 63

На 8 декабря синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и мороз. Осадки возможны только на Закарпатье, а также в Одесской области.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в западных областях температура составит 3...-1 градус днем и -3...-6 градусов мороза ночью. На севере и востоке прогнозируется переменная облачность, без осадков.

В северных областях температура воздуха днем будет -2...-4 градуса мороза, ночью -9...-11 градусов ниже нуля. В Киеве во вторник осадков не ожидается, температура днем составит -2..-4 градуса, однако ночью столбики термометров упадут до -8...-10 градусов.

На востоке Украины в этот день температура воздуха будет колебаться от -1...-3 днем до -7...-11 ночью.

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