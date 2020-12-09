Украина КАРТА Прогноз погоды: днем Украину накроют мокрые снегопады, а ночью все заледенеет

2020-12-09 11:39 742

Сегодня, 9 декабря, в некоторых регионах Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий. Сразу несколько областей накроют мокрые снегопады, также спасатели предупреждается о сильном порывистом ветре.

Как следует из свежеего прогноза Гидрометцентра, в Одесской, Херсонской областях и Крыму ожидается мокрый снег с дождем.

На юге Украины температура воздуха сегодня будет колебаться от 0...5 градусов тепла днем и от -1...-5 ночью. На севере, востоке и западе осадков не предвидится. 

В северной части Украины температура воздуха будет 0...-2 днем и -7...-9 ночью. В Киеве сегодня осадков не прогнозируют, температура днем составит -2...-4, ночью термометры покажут -6...-8.

На востоке предполагается переменная облачность. Температура воздуха составит 0...-2 днем, -6...-9 градусов ночью. В западных областях температура будет составлять -1...2 градусов днем,ночью - от -1...-5.

"9 декабря в западных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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