Фото-видео фото Из-за ошибки в прогнозе большая часть Венеции ушла под воду

2020-12-09 12:40 203

Как сообщает Corriere della Sera, после запуска системы шлюзов Mose по недопуску воды в город ситуация была предусмотрена, однако из-за ошибки в прогнозе ее не задействовали. В результате большая часть Венеции оказалась под водой. Местами уровень воды поднялся сразу на 1 метр 37 см.

Ожидалось, что вода не поднимется выше 120 см, однако, когда ошибку осознали, запускать систему было уже поздно.

На этот раз стихия не принесла таких ощутимых разрушений как год назад, однако городские площади, магазины и рынки подтоплены, а местные жители уже не пользуются специально возведенными для такого случая деревянными помостами.

По информации издания, сейчас сильные наводнения накрыли многие северные регионы. В частности, горный курорт Фопполо в Бергамо, Рим, Лацио и Кампанию.

Мэр города Луиджи Бруньяро сейчас мониторит ситуацию, приносит свои извинения за неправильный прогноз и анонсирует запуск системы примерно в 00:40 по местному времени.

 

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