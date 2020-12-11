Украина ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ?

2020-12-11 09:34 77

Какой Новый год без елки! Вот только уже спустя несколько дней дерево начинает сбрасывать первые хвоинки, а к концу праздников хвойные иголки повсюду и очистить от них дом не так уж и просто. Но решение есть – искусственная елка. Тем более, что современные синтетические новогодние деревца зачастую не отличишь от настоящих, пока не дотронешься к ним.

Почему люди все чаще покупают искусственные елки?

Синтетические новогодние деревца имеют множество преимуществ, среди которых:

  • экономичность – в среднем срок службы пластиковой елки 10-15 лет;
  • гипоаллергенность – такой декор безопасен для людей с аллергией;
  • практичность – легко устанавливать и собирать, иголки не осыпаются, а для хранения потребуется немного места;
  • пожаробезопасность – хорошие бренды не используют в своих изделиях быстровоспламеняющиеся материалы;
  • широкий выбор форм, размеров и цвета искусственных елок.

Кроме того, можно выбрать даже породу такого дерева – елку или сосну.

Выбор искусственной елочки: пошаговое руководство

Чтоб во время установки новогодней красавицы не оказалось, что она не подходит по размерам или внешнему виду, выбирать изделие надо по определенной схеме:

  1. Заранее измерить свободное пространство, где будет установлено деревце (при выборе проверить высоту изделия с подставкой и без нее, а также диаметр веток нижнего яруса). Для маленькой комнаты лучше брать негабаритное изделие, чтоб не создать эффект загроможденности.
  2. Определиться с цветом. Зеленые варианты – классика, которые подходят в помещения любого типа и стиля. Более эффектно смотрятся деревца «под голубую ель». Создать сказочную атмосферу можно с помощью белоснежных деревьев.
  3. Выбрать вариант сборки. Елка на шарнирах устанавливается быстрее всего. Немного дольше придется повозиться с вариантами, у которых ветки крепятся к стволу крючками или проволокой. Но в любом случае, ничего сложного в сборке искусственных деревьев нет.

Кроме обычной новогодней красавицы, можно купить деревце, ветки которого уже украшены производителем светодиодными гирляндами, шишками, ягодами или игрушками, с эффектом заснеженности или без него. Такие варианты всегда смотрятся более шикарно и требуют минимум усилий для их украшения. Но самое важное правило – выбрать деревце, которое по-настоящему нравится, тогда такое украшение будет только радовать.

 

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Украина"

Общественный транспорт Киева из-за непогоды переведен на особое положение

2020-12-11 10:41 77

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ?

2020-12-11 09:34 77

Украинцы теперь могут получить карантинные 8000 гривен – условия

2020-12-10 22:00 371

Ледяной дождь и гололедица: украинцам дали важные советы

2020-12-10 21:00 315
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Общественный транспорт Киева из-за непогоды переведен на особое положение 2020-12-11 10:41 77
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ? 2020-12-11 09:34 77
Украинцы теперь могут получить карантинные 8000 гривен – условия 2020-12-10 22:00 371
Ледяной дождь и гололедица: украинцам дали важные советы 2020-12-10 21:00 315

Лента

11:42 Курс валют на сегодня: евро продолжает расти, а доллар немного подешевел
11:15 Украина получит восемь миллионов доз вакцины - когда начнется вакцинация населения
10:41 Общественный транспорт Киева из-за непогоды переведен на особое положение
10:09 В Украине за сутки 13 514 новых случаев заражения и новый антирекорд по смертности от COVID-19
09:34 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ?
09:12 Как будет работать метро Киева во время январского жесткого карантина
08:29 В ООН назвали единственный возможный способ бороться с пандемией коронавируса
22:00 Украинцы теперь могут получить карантинные 8000 гривен – условия
21:30 Moderna объявила о начале тестирования вакцины от COVID-19 на подростках
21:00 Ледяной дождь и гололедица: украинцам дали важные советы