Украина ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ?

2020-12-11 09:34 77

Какой Новый год без елки! Вот только уже спустя несколько дней дерево начинает сбрасывать первые хвоинки, а к концу праздников хвойные иголки повсюду и очистить от них дом не так уж и просто. Но решение есть – искусственная елка. Тем более, что современные синтетические новогодние деревца зачастую не отличишь от настоящих, пока не дотронешься к ним.

Почему люди все чаще покупают искусственные елки?

Синтетические новогодние деревца имеют множество преимуществ, среди которых:

экономичность – в среднем срок службы пластиковой елки 10-15 лет;

гипоаллергенность – такой декор безопасен для людей с аллергией;

практичность – легко устанавливать и собирать, иголки не осыпаются, а для хранения потребуется немного места;

пожаробезопасность – хорошие бренды не используют в своих изделиях быстровоспламеняющиеся материалы;

широкий выбор форм, размеров и цвета искусственных елок.

Кроме того, можно выбрать даже породу такого дерева – елку или сосну.

Выбор искусственной елочки: пошаговое руководство

Чтоб во время установки новогодней красавицы не оказалось, что она не подходит по размерам или внешнему виду, выбирать изделие надо по определенной схеме:

Заранее измерить свободное пространство, где будет установлено деревце (при выборе проверить высоту изделия с подставкой и без нее, а также диаметр веток нижнего яруса). Для маленькой комнаты лучше брать негабаритное изделие, чтоб не создать эффект загроможденности. Определиться с цветом. Зеленые варианты – классика, которые подходят в помещения любого типа и стиля. Более эффектно смотрятся деревца «под голубую ель». Создать сказочную атмосферу можно с помощью белоснежных деревьев. Выбрать вариант сборки. Елка на шарнирах устанавливается быстрее всего. Немного дольше придется повозиться с вариантами, у которых ветки крепятся к стволу крючками или проволокой. Но в любом случае, ничего сложного в сборке искусственных деревьев нет.

Кроме обычной новогодней красавицы, можно купить деревце, ветки которого уже украшены производителем светодиодными гирляндами, шишками, ягодами или игрушками, с эффектом заснеженности или без него. Такие варианты всегда смотрятся более шикарно и требуют минимум усилий для их украшения. Но самое важное правило – выбрать деревце, которое по-настоящему нравится, тогда такое украшение будет только радовать.