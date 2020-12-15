Украина КАРТА Мокрый снегопад, слякоть и гололед - прогноз погоды на сегодня

2020-12-15 10:39 98

Сегодня в некоторых областях Украины снова ожидаются мокрые снегопады и гололед. Однако понижения температуры не произойдет.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, на севере Украины синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. В частности, осадки ожидаются в Черниговской и Сумской областях. Температура воздуха в северных областях будет колебаться от -1...1 ночью и -1...1 днем. В Киеве15 декабря существенных осадков не прогнозируют, температура днем и ночью будет колебаться от +1 до -1.

В восточных областях также предполагается мокрый снег с дождем. Температура составит -1...1 днем и 0...-2 ночью. В южных и западных областях сегодня осадков не предвидится.

На западе температура воздуха будет 2 … 4 градуса тепла днем и 0...-2 градуса ночью. В северных областях температура воздуха днем будет 3...5 градусов тепла, а ночью – 0...2 градуса.

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