Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня дожди со снегом прекратятся и заметно потеплеет

2020-12-16 10:42 105

По данным украинских синоптиков, 16 декабря практически на всей территории страны ожидается облачная погода. Исключением будут только Харьковская, Луганская и Донецкая области, где возможны дожди с мокрым снегом. Однако холодно не будет, температура днем местами поднимется до +5.

Как указано в прогнозе Гидрометцентра, на западе сегодня от 0 до +5 градусов днем, ночью похолодает до -3 градусов.

На юге днем от +1 до +4 градусов выше нуля, ночью – от -2 до +1. На востоке столбик термометра поднимется до 1 градуса тепла днем, а ночью опустится до 3 мороза.

В центре и на севере страны – от -1 до +2 градусов днем, ночью ожидается от -1 до -2 градусов.

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