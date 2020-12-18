Коронавирус КАРТА Прогноз погоды на выходные: Украину снова накроют мокрые снегопады и дожди

2020-12-18 19:31 77

На ближайший уикенд в Украине снова ожидается мокрый снег с дождем. При этом морозов синоптики не прогнозируют, преимущественно будет плюсовая температура. Небольшое понижение температуры будет происходить только по ночам.

ПОГОДА НА СУББОТУ, 19 ДЕКАБРЯ

В субботу, на севере страны температура воздуха составит от -1 до +1 градусов днем и от -1 до +1 ночью. Осадки ожидаются в Черниговской и Сумской областях. На востоке Украины температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 днем, а ночью от -2 до -4 градусов мороза. Мокрый снег с дождем ожидается в Харьковской области. В центральных регионах температура составит от 0 до +2 градусов тепла днем и от -1 до +1 градуса ночью. Вместе с тем осадки ожидаются и в Полтавской области. В южной части страны осадков не предвидится. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов выше нуля днем и от -1 до +2 градусов ночью. В западных областях температура будет от +3 до +5 градусов тепла днем и от -1 до +2 градусов ночью.

ПОГОДА НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ

В воскресенье на территории западных областей синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в западном регионе составит от +3 до +5 градусов тепла днем и от 0 до +2 градусов тепла ночью. На территории северных областей синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. Температура воздуха как днем, так и ночью будет колебаться от -1 до +1 градуса. На востоке в воскресенье также предполагается мокрый снег с дождем. Днем температура будет составлять от -1 до +1 градуса, а ночью - от -2 до -4 градусов ниже нуля. На юге днем ожидается от +1 до +3 градусов тепла, а ночью - от -1 до +2 градусов.

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