Новая рабочая неделя в Украине начнется с понижения температуры и ухудшения погодных условий. Так, уже сегодня, 21 декабря, в некоторых областях страны ожидаются снегопады и густой туман.
Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на западе страны осадков не ожидается, температура воздуха днем -1...+5 градусов. В восточных областях пройдет снег, днем столбики термометров опустятся до -4 градусов.
В центральных областях преимущественно без осадков, только в Полтавской области возможен снегопад. Дневная температура составит -3...+1.
На Юге Украины осадков не ожидается, максимальная температура днем поднимется не выше +1 градуса. На севере страны в Черниговской и Сумской обл. ожидается снег. Температура днем составит -3...+1.
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