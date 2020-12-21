Украина КАРТА Прогноз погоды: в Украину идут снегопады и снижение температуры до – 4°C

2020-12-21 10:42 77

Новая рабочая неделя в Украине начнется с понижения температуры и ухудшения погодных условий. Так, уже сегодня, 21 декабря, в некоторых областях страны ожидаются снегопады и густой туман.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на западе страны осадков не ожидается, температура воздуха днем -1...+5 градусов. В восточных областях пройдет снег, днем столбики термометров опустятся до -4 градусов.

В центральных областях преимущественно без осадков, только в Полтавской области возможен снегопад. Дневная температура составит -3...+1.

На Юге Украины осадков не ожидается, максимальная температура днем поднимется не выше +1 градуса. На севере страны в Черниговской и Сумской обл. ожидается снег. Температура днем составит -3...+1.

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