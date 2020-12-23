Украина МИД Украины уберет все оборудование Huawei со своих зданий, - замглавы Госдепа США

2020-12-23 14:11 105

Руководство украинского МИД решило демонтировать все оборудование китайской компании Huawei, установленное на зданиях ведомства. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Кит Крач, сообщило в среду, 23 декабря, агентство Укринформ.

"Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei со своих зданий, этому примеру последовали и несколько других правительственных учреждений", - отметил Крач по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

По словам американского политика, Украина также выразила заинтересованность в присоединении к поддерживаемой США инициативе Чистая сеть, участники которой ради информационной безопасности отказываются от услуг китайских телекоммуникационных компаний в развитии сетей 5G.

"Украина понимает, что стоит на кону", - добавил Крач.

Как сообщило издание, замглавы Госдепа допустил, что Вашингтон может выплатить финансовую компенсацию Киеву за отказ от использования систем 5G китайской компании Huawei в пользу других производителей.

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