Украина КАРТА Прогноз погоды: понижения температуры не будет, но местами ожидаются мокрые снегопады

2021-01-04 11:10 182

Начало первой рабочей недели наступившего года будет относительно теплым. В большинстве регионов Украины 4 января существенных осадков не ожидается, но возможны туманы. На юге страны потеплеет до +10 градусов, а вот в Киеве сегодня возможен мокрый снегопад.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра Украины, на западе температура воздуха днем составит +4...9 градусов, а ночью опустится до 0. Местами возможен дождь. В центральных и северных областях Украины температура воздуха днем будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла, а ночью опустится до +2.

На востоке страны днем прогнозируется 0...2 градуса тепла, а ночью -1...-2. В южных регионах Украины дневная температура воздуха повысится до +4...10 градусов. Ночью столбик термометра покажет 0...3. В столице сегодня температура однимется до 4 градусов тепла, возможен мокрый снег.

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