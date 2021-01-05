Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине ожидаются дожди, местами со снегом

2021-01-05 11:12 119

Сегодня, 5 января, в некоторых областях Украины пройдут дожди. Максимальная температура воздуха днем +10 градусов.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на западе страны ожидаются осадки, дневная температура воздуха +2... +6 градусов.

В восточных областях день пройдет без осадков, днем столбики термометров поднимутся до +4. В центре также преимущественно без осадков, только в Винницкой области возможны дожди. Дневная температура воздуха в регионе 2-5 градусов с отметкой "плюс".

На севере страны в основном без осадков, только в Житомирской области возможны дожди со снегом.

В южных регионах теплее всего, здесь воздух прогреется до +10 градусов. При этом в Одесской и Николаевской областях возможны дожди.

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