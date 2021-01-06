Украина Гадание на Рождество. Пять способов погадать в ночь с 6 на 7 января

2021-01-06 22:00 154

Вечером 6 января начинался период зимних святок. Несмотря на то, что церковь не одобряла гадания, они были одним из главных девичьих развлечений в январе. Девушки собирались по вечерам, чтобы поворожить на судьбу, женихов и замужество.

Святочные гадания длились вплоть до Крещения - 18 января. А наиболее популярными были предсказания в Рождественский, Васильевский и Крещенский вечера. В народе считали, что именно в эти дни особенно бушует нечисть, которая и помогает заглянуть в будущее.

Собрали пять разных способов, как погадать в рождественский Сочельник.

1. Гадание на суженого перед сном

Вечером 6 января загадывали, чтобы во сне явился будущий суженый. Существует множество вариантов этого гадания, но самые простые - с расческой и водой.

В первом случае нужно положить под подушку гребень, приговаривая: "Суженый, ряженый, причеши мне голову". Считается, что суженый приснится и причешет девушку.

Во втором перед сном ели пересоленую пищу, чтобы испытывать жажду и ставили стакан с водой рядом. Нужно было сказать: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне подаст". И ждать, что во сне приснится избранник.

2. Гадание на жениха по виду из окна

Чтобы погадать таким способом, даже не нужно выходить из дома. Достаточно, чтобы окна выходили на дорогу. Вечером в Сочельник нужно погасить свет в доме, сесть у окна и сказать: "Суженый, ряженый, поезжай мимо окна".

Дальше остается наблюдать за проходящими мимо компаниями. Если первая группа людей будет шумной и веселой, значит, жених будет обеспеченным. Если компания будет тихой - будет небогатым.

3. Гадание по тени от свечи на будущее

Для этого гадания нужна темная комната, свечи, тарелка или металлический поднос, листы бумаги. Скомканную бумагу нужно поджечь от свечи, положить на тарелку так, чтобы можно было наблюдать за тенью от нее на стене. Пока силуэт будет меняться постарайтесь рассмотреть, какие образы вы там видите. Они подскажут будущее.

4. Гадание на тарелке с водой на желание

Для этого способа понадобится глубокая тарелка. Разделите окружность на четыре части и напишите косметическим карандашом на ее бортиках "да", "нет", "может быть" и "не скоро". Это будут ответы на вопросы, которые будут задавать гадающие.

Также приготовьте пробку от бутылки с вином. Мысленно загадайте желание, аккуратно раскрутите пальцем воду в тарелке и опустите в этот водоворот пробку. Теперь остается ждать, в какой сектор ее прибьет вода.

5. Гадание с помощью кошки

Чтобы погадать на кошачьей лапке достаточно иметь дома кошку. Правда, оно не такое простое, как кажется на первый взгляд. Нужно выпустить животное в коридор и находясь в комнате, загадать желание. Затем нужно позвать кошку и внимательно смотреть, как она пересечет порог.

Если левой лапкой - желание сбудется. Если правой - придется подождать. Чтобы достоверно установить фотофиниш, можно позвать в гости подруг.

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