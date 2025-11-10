ВІЙНА В Україні Латвія передала Україні ще більше двох десятків сучасних бронетранспортерів Patria 6x6

2025-11-10 16:44

Латвія передала Україні 21 бронетранспортер Patria 6x6. Передача машин відбулась у Ризі на військовій базі Адажі, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Телеграм.

"Ці машини одразу стануть на озброєння Сил спеціальних операцій. Загалом у 2025 році ми отримали усі обіцяні 42 бронемашини – дякую за це. Крім того, латвійці передали нам ще 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги", – написав він.

Шмигаль подякував міністру оборони Латвії Андрісу Спрудсу, уряду та всім латвійцям за "надзвичайний рівень" підтримки.

Також він подякував Латвії за додатковий внесок у 2,2 млн євро в ініціативу PURL та фінансову допомогу на Коаліцію укриттів.

"Вкрай важлива участь у проєкті держав НАТО Реноватор з відбудови п’яти військових реабілітаційних центрів в Україні. Ми високо цінуємо кожен крок, зроблений пліч-о-пліч з нами", – додав очільник Міноборони.