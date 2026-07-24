ВІЙНА В Україні В Києві бізнесмен привласнив 68 млн, які були виділені на захист енергетичного об’єкта

2026-07-24 10:31

В Києві директор приватного товариства опинився під підозрою через можливе привласнення майже 68 млн гривень, які мали піти на реконструкцію та посилення захисту об’єкта енергетичної інфраструктури. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У листопаді 2024 року державне підприємство уклало договір із приватною компанією на будівництво захисних споруд від ворожих дронів на одному із об’єктів енергетики у Миколаївській області. Після цього підряднику перерахували аванс - близько 68 млн грн, який був забезпечений банківською гарантією.

За версією слідства, керівник фірми ще до підписання угоди нібито не мав наміру виконувати взяті на себе зобов’язання. Правоохоронці стверджують, що отримані кошти надалі вивели через низку операцій, які могли мати ознаки фіктивності.

"Гроші, отримані як аванс, були виведені з рахунків шляхом проведення низки фіктивних операцій, спрямованих на приховування подальшого руху коштів", - заявили в Офісі генпрокурора.

У результаті державному підприємству, за попередніми оцінками, завдали збитків майже на 68 млн грн. Роботи, передбачені договором, так і не були виконані.

Наразі слідчі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. Встановлюються інші особи, причетні до заволодіння грошима, виділеними на роботи на енергетичному об’єкті.