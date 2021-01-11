Украина КАРТА Прогноз погоды: в Украину идут снегопады и ощутимое снижение температуры

2021-01-11 10:41 91

В первый день новой рабочей недели в Одесской области и в Крыму ожидаются снегопады с дождем. Во всех остальных регионах будет холодно и пасмурно. Температура днем будет колебаться от -2 до +2, однако по ночам синоптики прогнозируют морозы.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в западных областях температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +5, а ночью от -1 до -6. В центре температура днем составит от -1 до +1, ночью столбики термометров опустятся до -8.

На севере страны и в восточных регионах температура воздуха будет в пределах от 0 до -2, а ночью ожидается от -4 до -7. В южных областях температура воздуха днем составит от -1 до +3, а ночью столбики термометров покажут от 0 до -4 градусов.

В Киеве 11 января будет пасмурно, температура днем будет держаться от 0 до -2, ночью похолодает до -4.

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