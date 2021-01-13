Коронавирус КАРТА В Украину идут морозы и мощные снегопады - скоро температура упадет до – 18°C

2021-01-13 10:39 133

13 января в Украину придут морозы и снегопады. На всей территории страны температура заметно опустится. Спасатели предупреждают о метелях, гололедице и порывистом ветре до 15-20 м/с. К концу недели зима даст о себе знать в полной мере - термометры покажут - 15...-18.

Как указано в свежем прогнозе гидрометеоцентра, в западных областях температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +1, а ночью от -1 до -4.

В центре температура днем составит от -1 до -3,  ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов.

В северных и восточных регионах температура воздуха будет в пределах от -2 до -4, а ночью ожидается от -2 до -6. В южных областях температура воздуха днем составит от 0 до -2, а ночью столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов. В Киеве и области в среду также похолодает до -4, ожидается снегопад.

Прогноз на 13 января

При этом уже к концу недели зима даст о себе знать в полной мере. 15-16 января в Киеве и области ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 градусов мороза, местами до -21, днем ​​до 11-15 градусов мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

Какой будет погода в пятницу, 15 января

Прогноз на субботу, 16 января

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