Коронавирус В Киеве уменьшилась число зараженных коронавирусом, которым нужна госпитализация

2021-01-13 14:12 49

В Киеве немного уменьшилась количество больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. Но не уменьшается количество пациентов в тяжелом состоянии, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1393 больных коронавирусом. Из них 5 детей. 864 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1170 человек. На аппаратах ИВЛ - 32 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - около 36%", - сообщает Кличко.

По его данным, в праздничные дни в столице было гораздо меньше обращений для тестирования на коронавирус. Тестировали, в основном тех, кто нуждался в госпитализации.

Напомним, за минувшие сутки в столице обнаружили 906 больных коронавирусом. Подтвержденных случаев заболевания в городе уже 119 392. За 24 часа умерли 13 человек.

Всего за период пандемии в столице коронавирус преодолели 44 828 жителей столицы.

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Страны Евросоюза получили первые партии вакцины Moderna, которую намного легче хранить 2021-01-13 08:38 112