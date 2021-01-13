3 варианта надежной туристической страховки от ARX

Запертые в номерах из-за обнаруженного во время трансфера из аэропорта в отель больного COVID-19 туристы подтверждают – не все туристические страховки надежны.
Естественное желание туроператоров сэкономить оборачивается на отдыхе серьезными проблемами: не оплачивают лечение, тесты, самоизоляцию. Почему туристическая страховка ARX выгодна и пакетным туристам, и самостоятельным путешественникам?
Классическая страховка ARX
Размер страховой суммы - 30 или 50 тысяч евро. Стоит от 24 грн за 1 день пребывания в стране. Предусматривает компенсацию расходов на:
К базовому пакету компания добавила оказание неотложной медицинской помощи при заболевании особо опасными инфекциями, в том числе COVID-19.
Стоимость страховки корректируется в зависимости от страны пребывания, длительности тура, целей поездки, способа отдыха. Туристические страховки ARX учитывают:
Сколько опций покрывает пакетная страховка? И кто страхует? Докупите онлайн страховку ARX и сохраните PDF-полис в смартфоне. Так спокойнее. И недорого.
Оптимальная страховка ARX
Стоит от 26 грн за день отдыха. К основному пакету и антиковидной страховке добавлены досрочное возвращение, чрезвычайное продление пребывания в стране, компенсации до €100 при задержке авиарейса и задержке багажа, неотложная гинекологическая помощь.
Премиальная страховка ARX
Цена от 28 грн за день пребывания в стране. Дополнительно включает расходы на чрезвычайное прибытие третьего лица (до €500), организацию услуг адвоката (до €1000), оплату при потере личных документов и организацию доставки застрахованного лица к месту назначения в случае поломки авто.