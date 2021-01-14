Коронавирус КАРТА Прогноз погоды: Сегодня Украину накроют снегопады, температура упадет до – 8°C

2021-01-14 10:38 182

В четверг, 14 января, в большинстве областей Украины, кроме некоторых южных и восточных регионов, ожидаются осадки в виде снега. Практически на всей территории страны температура ночью опустится до -5°C...- 8°C

Согласно данным Гидрометцентра, в западных областях температура воздуха днем будет колебаться от 0°C до -3°C, ночью до -5°C.

В северных и восточных областях температура воздуха днем составит до -4°C, ночью термометры покажут от -4°C до -8°C.

В центральных регионах температура воздуха будет в пределах от -2°C до +1°C, ночью похолодает до -5°C. В южных областях температура воздуха днем составит от 0°C до +1°C, ночью столбики термометров опустятся до -2°C ... -5°C.

В Киеве и области сегодня ожидается снегопад, температура днем ожидается от -2°C до -4°C, ночью - от -5°C до -7°C.

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