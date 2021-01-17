Детали Yves Rocher: успешное развитие и новые предложения

2021-01-17 17:18 84

Часто так бывает, что основателем новой марки является успешный предприниматель, который вкладывает средства в новый проект для получения прибыли, но он может быть далек от выбранного направления деятельности. В таком случае важна успешность и известность. После того, как эти цели достигнуты владелец выставляет бренд на продажу и его покупает крупный концерн, работающий в той же сфере.

С маркой Yves Rocher все обстоит совсем не так. Создатель компании Ив Роше с подросткового возраста интересовался ботаникой и изучал свойства растений, которые произрастают в его родной Бретани. Он поставил перед собой задачу – изготавливать косметические средства по натуральным рецептурам.

Первый продукт бренда он приготовил на чердаке своего дома. Это был крем на основе чистотела, который снимал зуд, воспаление, заживлял повреждения. Сначала новинку протестировали соседи и знакомые, а затем продукт распространялся по почте. Постепенно каталог расширился и был открыт первый фирменный бутик.

Познакомиться с актуальной коллекцией марки Ив Роше можно на сайте мультирегионального интернет-магазина MAKEUP. Компания по-прежнему остается семейной и управляется внуком основателя. Концепция фирмы также не изменилась – составление рецептур на основе растительных экстрактов, разнообразная направленность действия, регулярное обновление ассортимента.

Предлагаем обзор новинок бренда: