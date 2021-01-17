Yves Rocher: успешное развитие и новые предложения

Часто так бывает, что основателем новой марки является успешный предприниматель, который вкладывает средства в новый проект для получения прибыли, но он может быть далек от выбранного направления деятельности. В таком случае важна успешность и известность. После того, как эти цели достигнуты владелец выставляет бренд на продажу и его покупает крупный концерн, работающий в той же сфере.
С маркой Yves Rocher все обстоит совсем не так. Создатель компании Ив Роше с подросткового возраста интересовался ботаникой и изучал свойства растений, которые произрастают в его родной Бретани. Он поставил перед собой задачу – изготавливать косметические средства по натуральным рецептурам.
Первый продукт бренда он приготовил на чердаке своего дома. Это был крем на основе чистотела, который снимал зуд, воспаление, заживлял повреждения. Сначала новинку протестировали соседи и знакомые, а затем продукт распространялся по почте. Постепенно каталог расширился и был открыт первый фирменный бутик.
Познакомиться с актуальной коллекцией марки Ив Роше можно на сайте мультирегионального интернет-магазина MAKEUP. Компания по-прежнему остается семейной и управляется внуком основателя. Концепция фирмы также не изменилась – составление рецептур на основе растительных экстрактов, разнообразная направленность действия, регулярное обновление ассортимента.
Предлагаем обзор новинок бренда:
Экспресс-удаление макияжа с глаз. Средство применяется при повышенной чувствительности век. Органический экстракт василька смягчает действие очищающих агентов. В формуле нет минеральных масел и ароматизаторов. Средство не содержит составляющих животного происхождения и подходит веганам, а также прошло дерматологическое и офтальмологическое тестирование.
Гель для области век. Основные задачи – увлажнение, снятие усталости, тонизирование, а также придание свежести, легкий охлаждающий эффект. В рецептуру входит 98% ингредиентов растительного происхождения.
Наборы для волос. В этом году бренд поставил в Украину линейку различных комплектов в подарочном исполнении. В состав наборов включаются 2-4 продукта с общим предназначением. Например, для восстановления структуры прядей, придания блеска и шелковистости.
Декоративная косметика. В этой категории много новых предложений. Рассыпчатая пудра обладает легкой текстурой, выравнивает рельеф, фиксирует макияж без создания эффекта маски. Продукт создает матовое покрытие, а для удобства нанесения к пудре прилагается пуховка-аппликатор. Тушь Feel Stronger содержит экстракт бамбука и камедь (смола акации). Эти компоненты обволакивают каждую ресницу, удлиняют и увеличивают ее объем. Выпуск лимитированной линейки теней приурочен к новогодним праздникам. Палетки с встроенным зеркалом содержат тени сочетаемых пигментов для создания матового, сатинового финиша или покрытия в стиле металлик.