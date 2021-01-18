Фото-видео фото Крым теряет воду: на оккупированном полуострове пересохло еще одно крупное озеро

2021-01-18 15:16 112

В аннексированном Крыму полностью пересохло еще одно озеро. На этот раз полуостров потерял крупное естественное пресноводное озеро, которое называли "генеральским".

Соответствующие фото опубликовали на странице Instadron Crimea в Instagram. Водоем находился между Феодосией и Керчью. Несколько лет назад он был полноводным.

Озеро попадало на снимки со спутника, на нем даже был виден остров. Однако сейчас этот объект превратился в сушу.

По информации крымчан, вокруг "генеральского" расположены несколько садовых кооперативов. И в объявлениях за 2014-2015 год люди при продаже участков хвастались, что всего в двух минутах ходьбы от них есть большое пресное озеро. 

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