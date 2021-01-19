Крещенские приметы, традиции и ритуалы – что можно и что нельзя делать 19 января

С давних пор с Крещением связывают различные приметы. По старинному поверью в полночь небеса открываются и случаются чудеса, загаданное в этот миг желание обязательно сбудется.
Все сновидения на 19 января считаются вещими и скрывают особые послания судьбы. Иногда их специально «заказывают»: перед тем, как ложиться в постель продумывают то, что желали увидеть, настраивают себя на определенную проблему, решение которой предполагается увидеть. Без «настроек» сны на Крещение как правило открывают секреты семьи, и спящий получает ясные инструкции на будущее.
Народные приметы:
Традиции и ритуалы Крещения:
Чтобы уберечь дом от сатаны, над окнами и дверями хозяйки чертили крестики.
Девушки, которые еще не дождались своего жениха, выходили вечером на Крещение и окликали суженых. Если девушке попадется навстречу молодой парень – хорошая примета, если старик – недобрый знак.
Чтобы устранить разлад в семье, ночью нужно было набрать воды, оставить у порога в открытом виде, а поутру протереть ею обувь домашних. После этого вода выливалась в отхожее место.
Что нельзя делать на Крещение:
По традиции, на Крещение окропляют святой водой дом, двор и домашних животных. Считается, что это принесет семье удачу и благополучие.
Многие верующие совершают омовение в проруби в память Богоявления на реке Иордан. Ритуал символизирует очищение от грехов и защищает от болезней. Для купания прорубают полыньи в виде креста.
В народе верили, что в Крещенскую ночь вода обретает целительные и чудодейственные свойства. Ее хранили весь год и использовали во время болезней или для борьбы с нечистой силой.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире