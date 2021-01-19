Украина Крещенские приметы, традиции и ритуалы – что можно и что нельзя делать 19 января

2021-01-19 08:11 700

С давних пор с Крещением связывают различные приметы. По старинному поверью в полночь небеса открываются и случаются чудеса, загаданное в этот миг желание обязательно сбудется.

Все сновидения на 19 января считаются вещими и скрывают особые послания судьбы. Иногда их специально «заказывают»: перед тем, как ложиться в постель продумывают то, что желали увидеть, настраивают себя на определенную проблему, решение которой предполагается увидеть. Без «настроек» сны на Крещение как правило открывают секреты семьи, и спящий получает ясные инструкции на будущее.

Народные приметы:

  • Если 19 января идет сильный снег, то урожай будет таким же щедрым
  • Какая погода 18 января - такой она будет и на масленицу
  • Если на деревьях мало снега, то и ягод совсем не будет. Если же снег, наоборот, уже погнул ветки на деревьях – жди богатого урожая
  • Если выпал снег в Крещенский сочельник – год будет урожайным
  • Если слышится громкий лай собак – охота и рыбалка будут удачными
  • Если кто-то из членов семьи болеет, его нужно обложить крещенским снегом, и болезнь отступит
  • Если в ночь на Крещение на небе большой месяц, то весной будет большой паводок
  • Оттепель – к урожаю. Ясный день – к неурожаю
  • Ветер подует с юга – будет грозовое лето
  • Если в окно на Крещение постучит птица, то души умерших просят для себя молитв и богоугодных дел во имя их прощения
  • Если в этот день будет метель – такая же погода будет и на Масленицу, если сильные южные ветры – лето будет грозовое

Традиции и ритуалы Крещения:

Чтобы уберечь дом от сатаны, над окнами и дверями хозяйки чертили крестики.

Девушки, которые еще не дождались своего жениха, выходили вечером на Крещение и окликали суженых. Если девушке попадется навстречу молодой парень – хорошая примета, если старик – недобрый знак.

Чтобы устранить разлад в семье, ночью нужно было набрать воды, оставить у порога в открытом виде, а поутру протереть ею обувь домашних. После этого вода выливалась в отхожее место.

Что нельзя делать на Крещение:

  • Пить спиртное
  • Ругаться матом или думать плохое
  • Плакать. Кто будет лить слезы в этот день – будет плакать до следующего праздника
  • Стирать (чтобы не осквернить воду)
  • Убирать, заниматься тяжелым физическим трудом, вязать и шитью
  • Оставить в праздничную обувь за порогом сулит болезни
  • Попавший под крещенский снегопад ожидал удачи в делах
  • В праздник не разрешалось выбрасывать мусор, чтобы не потерять семейное счастье вместе с ним.

По традиции, на Крещение окропляют святой водой дом, двор и домашних животных. Считается, что это принесет семье удачу и благополучие.

Многие верующие совершают омовение в проруби в память Богоявления на реке Иордан. Ритуал символизирует очищение от грехов и защищает от болезней. Для купания прорубают полыньи в виде креста. 

В народе верили, что в Крещенскую ночь вода обретает целительные и чудодейственные свойства. Ее хранили весь год и использовали во время болезней или для борьбы с нечистой силой. 

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