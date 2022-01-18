Украина 18 декабря православные отмечают Крещенский сочельник, постятся и освящают воду

2022-01-18 11:14

Сегодня православные отмечают Крещенский сочельник. Весь день верующие люди ничего не едят - постятся, садятся ужинать, когда засияет вечерняя заря. Традиционно на такой ужин подают постные блюда - жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутью и узвар. После ужина все кладут свои ложки в одну миску, а сверху - хлеб, "чтобы хлеб родился".

В храмах проходит освящение воды. Считается, что крещенская вода имеет особую целебную силу.

В праздничный день вода освящается также на водоемах, в проруби - "иордани". После торжественного молебна священник трижды опускает в воду крест. После чего люди погружаются в воду, веря, что такое купание очищает от грехов и избавляет от болезней.

Православная церковь сегодня отмечает Навечерие Богоявления Господня, или Крещенский сочельник. Из-за важности наступающего праздника в этот день принято поститься. В храмах проходит торжественная служба, посвященная Крещению Господню и Богоявлению. Литургия начинается великой вечерней, которая совершается всего несколько раз в год.

После литургии в храмах проходит водоосвящение. Также воду освящают и непосредственно в праздник Богоявления. Существует традиция кропить крещенской водой дом. Также ее весь год употребляют натощак, обычно вместе с кусочком просфоры.