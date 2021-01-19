Украина фото В небе над Запорожьем появился загадочный "солнечный столб"

2021-01-19 19:00 203

В понедельник, 18 января, В небе над Запорожьем утром люди увидели уникальное атмосферное явление - "солнечный столб". Об этом сообщил запорожский фотограф Алексей Толмачев на своей странице в Facebook.

"Сегодня на рассвете в небе над Запорожьем наблюдалось очень красивое атмосферное явление - солнечный столб (Sun Pillar)", - написал фотограф.

По его словам, "солнечный столб", или, как его еще называют, "легкий столб", формируется благодаря кристаллам льда в атмосфере, что отражают солнечный свет во время восхода или заката.

Фотографии очень понравились пользователям сети. Они оставили много положительных отзывов: "Фантастическое зрелище. Невероятно красиво. Будто попала в сказку", "Эпически выглядит! Теперь хочется каждое утро просыпаться еще до рассвета. Вдруг повезет увидеть такое чудо", "Небо, как золотом посыпали!", "Такая красота вдохновляет".

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