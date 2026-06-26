ВІЙНА В Україні Міноборони України запровадило новий контракт для службовців на небойових посадах

2026-06-26 10:29

Міністерство оборони України у межах трансформації Сил оборони запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців на небойових посадах. Контракт передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий і бойовий контракти. Про це повідомляє Міноборони.

"Цінуємо кожного, хто працює на захист України на тилових і небойових посадах. Водночас прискорюємо перехід на повністю контрактну армію, адже забезпечити стійкість держави у довгостроковій перспективі може лише професійне та вмотивоване військо", - зазначили у Міноборони.

Базовий контракт укладається на 24 місяці. Його можуть підписати військовозобов’язані та діючі військовослужбовці.

Після завершення базового контракту гарантується відстрочка на шість місяців.

Додатково нараховується відстрочка за бойові завдання і роки попередньої військової служби:

+1 день - за кожен день виконання бойових завдань;
+1 місяць - за кожен рік служби до 2022 року.

Загальна тривалість відстрочки визначається за сукупністю усіх підстав.

Гарантоване надання відстрочки є перевагою нового базового контракту, підкреслили у Міноборони.

Виплати, передбачені контрактом, складаються із двох частин: "базова ставка" 20 000 гривень + додаткові винагороди.

Військовослужбовець за виконання завдань у тилу отримуватиме додаткову винагороду до базового грошового забезпечення 10 тисяч гривень, загалом - не менш як 30 тисяч гривень.

Діапазон виплат залежить від вислуги років, військового звання, обійманої посади, обсягу виконаних спеціальних завдань, пояснили у Міноборони.

У відомстві зауважили, що під час війни військовослужбовець може бути залучений до виконання бойових завдань.

Під час виконання бойових завдань на пункті управління, штабі або при безпосередній участі у бойових діях виплати нараховуватимуться як у бойовому контракті.

Під час виконання бойових завдань на першій лінії нараховуються виплати як на піхотно-штурмовому контракті.

За першого укладення контракту виплачується від 27 тисяч до 33 тисяч гривень, залежно від військового звання.

Раз на рік можна отримати виплату на оздоровлення від 20 тисяч гривень.

У Міноборони підкреслили, що "запровадження нової системи контрактів в умовах повномасштабної війни - це стратегічний крок для Сил оборони. Армія має повністю перейти на контрактну основу, адже сучасна високотехнологічна війна вимагає збереження високого професійного рівня захисників як на бойових, так і не на бойових посадах".

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