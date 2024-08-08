ВОЙНА В Украине На оккупированной ЗАЭС роССияне держат до 1000 военных, - глава Энергодара Орлов

2024-08-08 17:37

На оккупированной Запорожской АЭС находится около тысячи российских военных, вооруженных в том числе и фугасным оружием. Также там работают примерно несколько тысяч сотрудников, которых наняла компания аффилированная с концерном "Росатом".

Об этом в интервью немецкому изданию "Taz" рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Он отметил, что это создает значительную угрозу безопасности, учитывая близость к ядерным объектам, что может привести к серьезным последствиям.

"На ЗАЭС около 1000 оккупантов. Включая свое оружие. И поэтому в непосредственной близости от ядерных объектов есть фугасное оружие. Это огромный риск безопасности, который может иметь очень серьезные последствия", - заявил Орлов.

Несмотря на то, что на станции работают несколько тысяч сотрудников, нанятых компанией, которая связана с российским концерном "Росатом", на ЗАЭС не хватает квалифицированного персонала.

"Сотрудник АЭС, который отказывается подписать договор с оператором, - компанией, принадлежащей российскому атомному концерну "Росатом" - больше не имеет права на территорию АЭС. Сейчас есть 2 тысячи квалифицированных работников, которые заключили контракт с компанией "Росатом". Сейчас россияне ищут кадры. Сейчас они наняли еще 2000 сотрудников. Но это не квалифицированные работники", - сообщил городской голова Энергодара.

Ведь квалифицированные работники - это работники, которые постоянно проходят обучение у опытного персонала и постоянно расширяют свои знания. Но из Энергодара выехали все, кто мог там готовить кадры,

Также Орлов отметил, что все шесть атомных реакторов станции сейчас находятся в состоянии холодной остановки, который, по его мнению, является "самым опасным способом закрытия реактора".

Также он рассказал, что оккупанты значительно вырубили лес вокруг ЗАЭС. И хотя летом там всегда были пожары, впрочем украинская пожарная команда всегда держала огонь под контролем. Зато пожарная команда россиян работает очень непрофессионально. Также не понятно, есть ли у оккупантов еще соответствующая техника, или часть уже продали.

Какова ситуация в Энергодаре

По словам Орлова, снабжение в оккупированном городе еще никогда не было таким плохим, как сейчас. Электроэнергии почти нет, а система центрального водоснабжения и водоотведения в значительной степени разрушена.

Сейчас Энергодарская городская администрация находится в Запорожье. Из Запорожья мало что можно сделать для тех, кто остался в Энергодаре. Нам здесь дал помещение университет. В них мы храним пакеты с гуманитарной помощью, которые передаем тем, кто сбежал из Энергодара. К сожалению, в последнее время мы получаем меньше гуманитарной помощи из-за рубежа, - сказал Орлов

Также он прокомментировал подготовку Энергодара к зиме.

Сейчас атомная электростанция и местная ТЭЦ не могут обеспечить город ни электроэнергией, ни центральным теплом. Не говоря уже о подаче горячей воды. Да, это последствия атаки на Энергодар для населения. Уже сейчас можно предсказать, что зимой люди будут мерзнуть в своих домах, - спрогнозировал мэр.