Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня морозы отступят, днем температура в Украине поднимется до + 7°C

2021-01-21 12:41 70

Крещенские морозы, сковавшие Украину в последние несколько дней постепенно отступают. По прогнозам синоптиков температура в большинстве регионов страны сегодня поднимется. При этом в северных областях ожидаются снегопады.

 Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, в северных регионах Украины сегодня ожидается снег. Температура воздуха составит днем +1...-4 и -9...-13 ночью.

На 21 января будет облачно, без осадков. Температура днем  -6...-10 градусов, ночью -19...-22 градуса мороза.

В южных областях также осадков не предвидится. Там столбик термометра днем будет показывать +4...+7 градусов, а ночью -7...-9 градусов. В центральных областях температура воздуха составит от +2...-2, а ночью от -11...-15 градусов. В западном регионе днем температура воздуха будет +5...+7 градусов, ночью +1...-2 градуса.

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