Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: В Украину идет резкое потепление и дожди

2021-01-22 14:48 168

На ближайшие выходные в Украине ожидается пасмурная и дождливая, но достаточно теплая погода. Крепкие январские морозы, которые мы наблюдали на Крещение, отступят, уступив место едва ли не осенней слякоти.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, субботу, 23 января, в западных областях Украины синоптики прогнозируют дожди. Температура в западных областях составит +6...+8 градусов днем и +2...+4 ночью. В северных областях осадков не предвидится. Температура воздуха днем будет +2...+4, ночью - от -1 до +1. На востоке переменная облачность. Столбик термометра на востоке днем покажет +3...+5, ночью - 0...+3. В центральных областях температура воздуха в субботу составит +4...+6, а ночью - +1...+3. В южных областях осадков не предвидится. Температура на юге днем +7...+10 градусов, ночью от +3 до +5 градусов.

В воскресенье, 24 января, почти на всей территории Украины дожди. На западе температура воздуха днем составит +4...+6 градусов, а ночью от +2 до +4, дожди. В северном регионе страны также ожидаются дожди. Столбик термометра днем покажет +4...+6, ночью - от +1...+3. На востоке синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха в восточных областях +3...+5. На юге температура днем будет +7..+ 10, ночью - от +3 до +5 градусов.

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