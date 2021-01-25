Украина КАРТА Прогноз погоды: Новая неделя в Украине начнется с мокрых снегопадов и плюсовой температуры

2021-01-25 11:15 126

Новая рабочая неделя в Украине начнется с ухудшения погодных условий. Сегодня, 25 января, на всей территории страны ожидаются мокрые снегопады. При  этом похолодания не будет, температура в среднем будет держаться в пределах +3...+6.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в северных областях днем синоптики прогнозируют 4-7 градусов тепла, а ночью - 2-4 градуса с отметкой "плюс". На западе днем будет 0-5 градусов тепла, а ночью - 0-2 градуса выше нуля.

На востоке и в центральной части страны днем ожидается 4-8 градусов тепла, а ночью - 2-5 градусов с отметкой "плюс". На юге будет теплее. Днем синоптики прогнозируют 7-10 градусов тепла, а ночью - 3-5 градусов тепла.

В Киеве в понедельник также ожидаются осадки. При этом днем будет достаточно тепло - до + 7, ночью столбики термометров упадут до +2...+4.

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