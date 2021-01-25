Фото-видео фото Фэшн или маразм? Модные дизайнеры показали, как должны выглядеть мужчины в 2021-м году

2021-01-25 12:16 112

Пока ведущие умы мира трудятся над вакциной от коронавируса и ломают головы, пытаясь решить возникшие в связи с ней экономические проблемы, мир большой моды продолжает творить.

Правда в этот раз фэшн-творцам удалось не столько сшить красивые и модные вещи, сколько шокировать полнейшей безвкусицей. Безусловно, высокая мода должна быть высокомодной, должна удивлять и радовать глаз. Однако, когда эпатаж беспощадно вытесняет здравый смысл, на подиуме появляются по меньшей мере странные персонажи. Чтож, высокая мода - зрелище не для слабонервных.

Ниже новинки нового модного сезона. Во всяком случае дизайнеры считают, что так должны выглядеть стильные мужчины в 2021-м году.

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