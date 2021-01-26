Украина КАРТА Снегопады, дожди и похолодание - сегодня в Украине зима снова даст о себе знать

2021-01-26 11:16 168

Сегодня на всей территории Украины ожидается ухудшение погодных условий. Заметно похолодает, снова ожидаются дожди с мокрым снегом.

Как указано в прогнозе гидрометцентра, на западе страны ожидаются снегопады, только в Черновицкой и Ивано-Франковской областях синоптики прогнозируют сухую погоду. Дневная температура воздуха в регионе -1...+2.

На востоке страны в этот день пройдут дожди, днем воздух прогреется до +7. В центральном регионе также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха днем +1...+6 .

На юге дожди, но днем столбики термометров покажут до +12. В северных областях ожидается мокрый снег, дневная температура составил +1...+4 .

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире