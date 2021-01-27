В Турции разработали назальный спрей, уничтожающий коронавирус за одну минуту, сообщает Daily Sabah.
Раствор под названием Genoxyn был разработан учеными в университете Улудаг, они сотрудничали с университетом Чукурова для проверки антимикробного и противовирусного действия препарата.
"Смерть вируса за короткое время означает предотвращения его попадания в клетки и уменьшение количества вируса (в организме)", - пояснил участник проекту Ахмет Юмит Сабанджи.
При этом, по словам разработчиков, препарат уничтожает вирус, не повреждая ткани ротовой и носовой полостей.
Первичная формула препарата была разработана около двух лет назад, ее удалось усовершенствовать сейчас с использованием нанотехнологий. Интересно, что инновационный препарат действует не только на COVID-19, но и на другие вирусы, бактерии и даже грибки.
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