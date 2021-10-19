Коронавирус В Минздраве пояснили, какие сейчас есть вакцины от коронавируса и чем они отличаются

2021-10-19 09:24

В Украине на данный момент доступно более 14 млн доз различных вакцин, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, каждый гражданин может выбрать одну из трех вакцин разного принципа действия. И если не подходит какая-то одна – можно выбрать из двух других.

"Не может быть у человека каких-то абсолютных противопоказаний против всех трех вакцин, которые сейчас есть в Украине", - подчеркнул Кузин.

По его словам, в Украине полностью вакцинированы 6,4 млн граждан, и еще 7,9 млн граждан получили по одной дозе вакцины против коронавируса.

"Уже было вакцинировано по крайней мере одной дозой 7,9 млн человек, а полностью вакцинированных 6,4 млн человек. Среди приоритетных групп вакцинировано по крайней мере одной дозой 82% медиков, также вакцинирован 81% педагогов по крайней мере одной дозой и 95% военнослужащих", - сказал Кузин.

По его словам, приоритетной группой, которая меньше всего вакцинирована, являются люди пожилого возраста. Одной дозой было вакцинировано 23% из них, или чуть более 2 млн человек.