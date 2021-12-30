Украина Кабмин максимально упростил процедуру госрегистрации лекарств от коронавируса

2021-12-30 13:11

Кабинет Министров Украины  упростил процедуру государственной регистрации лекарственных средств от коронавируса для экстренного медицинского применения, сообщает пресс-служба МОЗ.

Согласно постановлению, регистрация медицинских иммунобиологических препаратов может происходить на основании результатов экспертной оценки соотношения "польза/риск" и проверки Государственным экспертным центром МОЗ регистрационных материалов на подлинность лекарственного средства для экстренного медицинского применения с учетом определенных обязательств.

"Благодаря упрощению процедуры регистрации инновационные лекарства против коронавирусной болезни, в частности такие как Паксловид, Молнупиравир и другие, будут доступны для украинцев", - прокомментировал решение правительства министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Постановление также предусматривает госрегистрацию под обязательства экстренного медицинского применения вакцин и других препаратов для профилактики COVID-19, производимых в Украине.

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