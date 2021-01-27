Украина КАРТА Прогноз погоды на 27 января: Сегодня Украину снова накроют дожди с мокрым снегом

2021-01-27 12:15 112

Сегодня в Украине снова ожидаются дожди с мокрым снегом и резкие порывы ветра. Температура будет постепенно опускаться, однако крепких морозов ожидать не стоит.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, 27 января на западе страны осадков не ожидается, дневная температура воздуха в регионе -2...+1 градус. В восточных областях синоптики прогнозируют выпадение осадков в виде дождя. Здесь днем воздух прогреется до +8 градусов.

В центральном регионе ожидаются дожди и мокрый снег. Днем столбики термометров покажут -1...+6 градусов.

На севере страны синоптики прогнозируют выпадение снега, только в Житомирской области осадков не ожидается. Температура воздуха днем -1...+1.

В южных областях пройдут дожди с мокрым снегом, дневная температура воздуха до +10 градусов.

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Все статьи раздела "Украина"

Украина

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