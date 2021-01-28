В Украине могут ввернуть льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии - принят законопроект

Сегодня Верховная Рада конституционным большинством (более 300 голосов) приняла постановление № 4650, которым рекомендует Кабмину вернуть льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. Речь идет о возвращении нормы, согласно которой потребители электроэнергии ранее платили в месяц за первые 100 кВт/ч по 90 копеек, а за каждый следующий кВт/ч – по 168 копеек.
"Поручить Кабинету Министров Украины безотлагательно внести изменения в Фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей ... в части установления тарифа на электроэнергию для населения (в том числе для тех, кто проживает в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами) (в том числе в сельской местности) за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии на месяц (включительно) в размере 0,90 грн за 1 кВт/ч (с налогом на добавленную стоимость)", - говорится в тексте постановления.
Нардепы предлагают Кабмину совместно с НКРЭКУ, рассмотреть:
Проектом рекомендуется Антимонопольному комитету принять меры относительно антиконкурентных согласованных действий и злоупотребления монопольным положением на рынке жилищно-коммунальных услуг.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире