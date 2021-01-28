Украина В Украине могут ввернуть льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии - принят законопроект

2021-01-28 12:41 126

Сегодня Верховная Рада конституционным большинством (более 300 голосов) приняла постановление № 4650, которым рекомендует Кабмину вернуть льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. Речь идет о возвращении нормы, согласно которой потребители электроэнергии ранее платили в месяц за первые 100 кВт/ч по 90 копеек, а за каждый следующий кВт/ч – по 168 копеек.

"Поручить Кабинету Министров Украины безотлагательно внести изменения в Фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей ... в части установления тарифа на электроэнергию для населения (в том числе для тех, кто проживает в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами) (в том числе в сельской местности) за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии на месяц (включительно) в размере 0,90 грн за 1 кВт/ч (с налогом на добавленную стоимость)", - говорится в тексте постановления.

Нардепы предлагают Кабмину совместно с НКРЭКУ, рассмотреть:

  1.  Возможность введения госрегулирования тарифов, в частности установление предельных уровней торговой надбавки (наценки) к тарифам на жилищно-коммунальные услуги (тепло, горячую воду, электроэнергию и природный газ).
  2. Внесениеизменений в фиксированные тарифы на электрическую энергию (предлагается установить отдельный тариф на электроэнергию для населения - за объем, потребленный до 100 кВт/ч в месяц).
  3. Установить отдельный тариф на электрическую энергию, отпускаемую населению для домов, оборудованных отопительными электроустановками, и негазифицированных домов – за объем, потребленный до 3000 кВт/ч в месяц.

Проектом рекомендуется Антимонопольному комитету принять меры относительно антиконкурентных согласованных действий и злоупотребления монопольным положением на рынке жилищно-коммунальных услуг.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Украина"

фото Снежный циклон в Украине - высота сугробов местами превысила 1 метр

2021-01-28 14:11 0

В Украине могут ввернуть льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии - принят законопроект

2021-01-28 12:41 126

В Одесской области из-за снегопада временно перекрыли трассы

2021-01-28 11:15 112

Из-за непогоды обесточены 143 населенных пункта в четырех областях Украины

2021-01-28 10:39 91
Все статьи раздела "Украина"

Украина

фото Снежный циклон в Украине - высота сугробов местами превысила 1 метр 2021-01-28 14:11 0
В Украине могут ввернуть льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии - принят законопроект 2021-01-28 12:41 126
В Одесской области из-за снегопада временно перекрыли трассы 2021-01-28 11:15 112
Из-за непогоды обесточены 143 населенных пункта в четырех областях Украины 2021-01-28 10:39 91