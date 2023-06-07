ВОЙНА В Украине Ожидать ли украинцам в этом году нового роста тарифов на свет: в Минэнерго сделали заявление

2023-06-07 08:24

До конца года тарифы на электроэнергию для населения Украины не будут расти. Известно, что с 1 июня тарифы на электроэнергию в Украине выросли почти вдвое - до 2,64 гривны за кВт/ч.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Об этом речь не идет. Мы предложили срок действия этого решения (последнего повышения тарифов) до конца года. Мы увидим, как у нас будет проходить отопительный сезон, но у нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно, чтобы обеспечить прохождение сезона и не двигать цены в дальнейшем" , - сказал он.

По словам министра, повышение тарифов на электричество для граждан стало вынужденным поскольку это позволит провести ремонтную кампанию, стабилизировать энергосистему и соответствующим образом подготовиться к следующему сезону.

Также Галущенко добавил, что Министерство энергетики не видит рисков веерных отключений электроэнергии.

subscriber subscriber

Еще по теме

На сколько в Украине увеличатся суммы в платежках после повышения тарифов на электроэнергию

2023-05-30 09:24

КАБМИН ПРОДЛИЛ ТАРИФ на электроэнергию ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ – сколько будем платить

2023-03-27 12:28

Новая почта возобновила работу после технического сбоя

2023-02-15 11:33

Нацбанк настаивает на новом повышении тарифов на услуги ЖКХ - чем это поясняют

2022-01-21 19:32

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Укрзалізнице рассказали, сколько пассажирских вагонов летом будут с кондиционерами

2023-06-07 11:21

Стало известно, как ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС повлияет на водоснабжение Киева

2023-06-07 10:29

Украина заменяет все советские зенитно-ракетные комплексы современными западными образцами

2023-06-07 09:35

Ожидать ли украинцам в этом году нового роста тарифов на свет: в Минэнерго сделали заявление

2023-06-07 08:24
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Укрзалізнице рассказали, сколько пассажирских вагонов летом будут с кондиционерами 2023-06-07 11:21
Стало известно, как ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС повлияет на водоснабжение Киева 2023-06-07 10:29
Украина заменяет все советские зенитно-ракетные комплексы современными западными образцами 2023-06-07 09:35
Ожидать ли украинцам в этом году нового роста тарифов на свет: в Минэнерго сделали заявление 2023-06-07 08:24