Ожидать ли украинцам в этом году нового роста тарифов на свет: в Минэнерго сделали заявление

До конца года тарифы на электроэнергию для населения Украины не будут расти. Известно, что с 1 июня тарифы на электроэнергию в Украине выросли почти вдвое - до 2,64 гривны за кВт/ч.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
"Об этом речь не идет. Мы предложили срок действия этого решения (последнего повышения тарифов) до конца года. Мы увидим, как у нас будет проходить отопительный сезон, но у нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно, чтобы обеспечить прохождение сезона и не двигать цены в дальнейшем" , - сказал он.
По словам министра, повышение тарифов на электричество для граждан стало вынужденным поскольку это позволит провести ремонтную кампанию, стабилизировать энергосистему и соответствующим образом подготовиться к следующему сезону.
Также Галущенко добавил, что Министерство энергетики не видит рисков веерных отключений электроэнергии.