Фото-видео фото Найдены доказательства того, что ледниковый период Марсе наступал около двадцати раз

2021-01-29 22:12 63

Исследователи из Колгейтского университета США нашли на Марсе следы десятков ледниковых периодов. 

Как сообщает Earth Sky, ученые проанализировали фото почти полусотни ледников красной планеты, которые были сделаны орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.

Также было тщательно изучено распределение около 60 тысяч камней. В процессе исследования выяснилось, что  скопления камней образовались в результате  многочисленного наступления и отступления льда.

По мнению исследователей, группирование крупных камней говорит о том, что Марс пережил от шести до двадцати ледниковых периодов за последние 300-800 миллионов лет.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Фото-видео"

фото Найдены доказательства того, что ледниковый период Марсе наступал около двадцати раз

2021-01-29 22:12 63

фото Джо Байден с женой переехали в Белый дом со своими немецкими овчарками

2021-01-26 13:41 154

фото Фэшн или маразм? Модные дизайнеры показали, как должны выглядеть мужчины в 2021-м году

2021-01-25 12:16 770

фото Шестиметровый надувной Трамп в подгузнике стал экспонатом Музея Лондона

2021-01-19 15:46 126
Все статьи раздела "Фото-видео"

Фото-видео

фото Найдены доказательства того, что ледниковый период Марсе наступал около двадцати раз 2021-01-29 22:12 63
фото Джо Байден с женой переехали в Белый дом со своими немецкими овчарками 2021-01-26 13:41 154
фото Фэшн или маразм? Модные дизайнеры показали, как должны выглядеть мужчины в 2021-м году 2021-01-25 12:16 770
фото Шестиметровый надувной Трамп в подгузнике стал экспонатом Музея Лондона 2021-01-19 15:46 126