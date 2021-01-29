Фото-видео фото Найдены доказательства того, что ледниковый период Марсе наступал около двадцати раз

2021-01-29 22:12 63

Исследователи из Колгейтского университета США нашли на Марсе следы десятков ледниковых периодов.

Как сообщает Earth Sky, ученые проанализировали фото почти полусотни ледников красной планеты, которые были сделаны орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.

Также было тщательно изучено распределение около 60 тысяч камней. В процессе исследования выяснилось, что скопления камней образовались в результате многочисленного наступления и отступления льда.

По мнению исследователей, группирование крупных камней говорит о том, что Марс пережил от шести до двадцати ледниковых периодов за последние 300-800 миллионов лет.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире