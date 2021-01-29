Украина КАРТА Сегодня Украину снова накроют мокрые снегопады, дороги станут крайне опасными

2021-01-29 11:40 119

Сегодня зима снова напомнит о себе. 29 января в Украине ожидаются мокрые снегопады и метели, на дорогах возможен гололед. При этом сильного похолодания не ожидается, температура будет колебаться в пределах +1...-4 градусов.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, существенные осадки ожидаются во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Температура днем составит -2...+4 градуса. Для восточных регионов синоптики прогнозируют снег с дождем, дневная температура воздуха в регионе до +3 градусов.

В центральных областях ожидаются снегопады, только в Днепропетровской области будет сухо. Днем воздух прогреется до +3 градусов. На севере страны в этот день выпадет мокрый снег, днем столбики термометров покажут -1...+2 градуса. На юге Украины преимущественно без осадков, температура воздуха днем до +6 .

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