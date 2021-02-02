Детали Кризис-менеджеры и «волкодавы»: у Зеленского в ОП прошло закрытое совещание

2021-02-02 15:50
 
В Офисе Президента после исключения одиозного Дубинского из партии, прошло закрытое совещание. Об этом пишет ТГ «Объектив».

«На встрече у Президента Владимира Зеленского присутствовали глава ОП Андрей Ермак и глава фракции «Слуга народа» в ВР Давид Арахамия», - уточняют журналисты ТГ-канала.

По информации СМИ, после окончания «кейса» Дубинского от Зеленского на совещании была дана жесткая команда переформатировать регионы.

«Также от Гаранта поступила задача поставить на контроль регионы. Сейчас на участки будут назначать только самых преданных людей, проверенных временем. Это будут настоящие «волкодавы», у которых есть полномочия «прямого звонка к первому», бесстрашные кризис-менеджеры. Перед ними будет стоять задача навести порядок в регионах, включая громкие посадки, местных зарвавшихся царьков (так называемую элиту). Давно пора», - информирует «Объектив».

Журналисты напоследок предупредили, что будут пристально следить за новыми назначениями в ближайшее время.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ученые рассказали, как определить, что человек переболел коронавирусом

2021-02-01 19:30

фото Мужчина 14 раз выстрелил в жену-блогершу за откровенное видео в TikTok

2021-01-29 19:30

Суши и хот-доги опасны для здоровья – врач

2021-01-28 21:30

В апреле в украинских больницах резко подорожает лечение онкологических заболеваний

2021-01-27 09:12

Еще новости в разделе "Детали"

Кризис-менеджеры и «волкодавы»: у Зеленского в ОП прошло закрытое совещание

2021-02-02 15:50

Титушки рейдера Шевченко оказывают давление на офис противодействия рейдерству - адвокат

2021-02-01 16:24

Киевский прокурор Тахтаров, который кошмарит легальный бизнес, прошел переаттестацию

2021-02-01 13:26

Праздник весны: готовим подарки дорогим женщинам

2021-01-29 16:44
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Кризис-менеджеры и «волкодавы»: у Зеленского в ОП прошло закрытое совещание 2021-02-02 15:50
Титушки рейдера Шевченко оказывают давление на офис противодействия рейдерству - адвокат 2021-02-01 16:24
Киевский прокурор Тахтаров, который кошмарит легальный бизнес, прошел переаттестацию 2021-02-01 13:26
Праздник весны: готовим подарки дорогим женщинам 2021-01-29 16:44