Украина КАРТА Прогноз погоды на 3 февраля: Днем ожидаются мокрые снегопады, а ночью мороз до – 5°C

2021-02-03 12:16

В среду, 3 февраля, морозы в Украине отступят, в некоторых регионах ожидаются мокрые снегопады и дожди. Однако к ночи температура снова упадет ниже нуля.

Как указано в прогнозе Гидрометцентра, в западных областях ожидается дождь с мокрым снегом. Температура днем составит +5°C...+8°C, ночью 0.°C..+2 °C. На севере Украины также прогнозируется мокрый снегопад. Температура воздуха на севере составит +1°C...+4 °C днем и -3°C...-6°C.

В восточных обалстях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Столбик термометра будет показывать днем +6°C...+9°C, ночью +1°C...+4°C. В центральных и южных регионах осадков также не предвидится. В центре температура воздуха будет колебаться от +2°C до +5°C днем и от -1°C до -4°C. На юге Украины ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет днем +7°C...+10°C, ночью +2°C...+5 °C.

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