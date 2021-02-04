Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом

2021-02-04 12:43

В четверг, 4 февраля в Украине синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегоми плюсовую погоду.

Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, в западных областях ожидаются дожди. Температура составит днем +5...+8 градусов, ночью +2...+4 градуса.

В северных областях прогнозируется дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 как днем, так и ночью.

В центральных, восточных и южных регионах синоптики также прогнозируют дожди. На востоке температура воздуха составит днем +4...+6 градусов, а ночью +2...+4 градуса. В центральных областях столбик термометра будет показывать +2...+4 градуса как днем, так и ночью. В южном регионе днем температура воздуха составит +6...+8 градусов, ночью +2...+4 градуса.

В Киеве сегодня ожидается дождь с мокрым снегом. Днем температура воздуха составит +3...+5 градусов, ночью - 0...+2 градуса.

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