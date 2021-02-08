Украина КАРТА Прогноз погоды на 8 февраля: Сегодня ожидаются снегопады, метели и мороз до – 18°C

2021-02-08 11:15

Новая рабочая неделя в Украине начнется с морозов и снегопадов. Практически по всей стране сегодня прогнозируют существенные осадки и метели.

Так, в понедельник ожидается ухудшение погодных условий. В западных, центральных, Житомирской, Киевской, Черниговской областях сегодня снегопады, метели и снежные заносы. Порывы ветра достигнут 20 м/с.

Прирост снега местами составит 20-30 см, а на Волыни и Львовщине – до 30-40 см. На Прикарпатье и в южных регионах снег может переходить в дождь, будет наблюдаться налипание мокрого снега, гололед, на Закарпатье значений дождь (І уровень опасности – желтый);

иНа высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень).

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