Детали 10 СМЕЛЫХ ПОДАРКОВ ДЛЯ ДЕВУШКИ

2021-02-13 09:45

Идеальный подарок для девушки — тот, который вызовет бурю положительных эмоций! Если хотите, чтобы поздравление запомнилось, оно должно быть оригинальным и смелым. Это может быть необычная вещь для дома, предмет с элементами приятных неожиданностей или подарок-впечатление. Как же сделать все идеально и угодить?

Помните, хороший подарок всегда преподносят с любовью и учетом интересов получателя. Предлагаем подборку интересных идей как для активных искательниц приключений, так и для степенных любительниц уюта.

1. Необычный ужин на двоих

Начнем с романтики для парней. Первый лот — креативный ужин в необычном месте или дома. Смотрели фильм «Семь ужинов»? По сюжету герой и героиня находятся на грани разрыва. Молодой человек идет на отчаянный шаг и предлагает девушке некую психологическую методику — семь ужинов, после которых она окончательно решит, расставаться с ним или нет. Один вечер они проводят с завязанными глазами, другой — голыми и так далее. У парня была припасена идея для каждого ужина.

Если ваша девушка достаточно раскована и не прочь так развлечься, можете совместить несколько условий в одном ужине или выбрать что-то наиболее подходящее для вас обоих. Разумеется, на столе должны быть ее любимые блюда. Под конец в качестве праздничного апофеоза можно преподнести более осязаемый презент — уникальный браслет с гравировкой, новый гаджет, парфюм или любую другую вещь, которая ее точно обрадует. Предстоящие День Святого Валентина и Международный женский день (https://eva.ua/8-march/) идеальны для такого сюрприза.

2. Комплект нижнего белья

Весьма интимно, но для молодого человека — в самый раз. Комплект нижнего белья с красивой ночной рубашкой или шелковым халатиком — тоже очень романтичный и подходящий подарок на День влюбленных или 8 Марта. Как у парня, у вас есть шанс без лишних слов показать любимой, в каком образе вам хочется ее видеть, и одновременно порадовать. Девушке, в свою очередь, даже не надо искать повод, чтобы сразу примерить комбинацию. Вечер точно не обещает быть томным.

3. Квест-игра «Задания для влюбленных»

Пожалуй, смелый подарок не только для девушки, но и дарителя. Скучно не будет! Банка с интересными заданиями для пары внесет в отношения новую искру, разбавит будни и даже поможет разрешить спорные ситуации. Существует несколько разновидностей таких игр, от юмористических и безобидных до откровенных и интимных.

4. Арт-набор для двоих

Уникальный набор для романтичного праздника — способ зафиксировать на специальном холсте вашу любовную кардиограмму. Цветовая палитра раскрасит вечер яркими красками, а ваша совместная фантазия раскроется в полной мере и, возможно, даже расскажет вам что-то новое друг о друге.

5. «Фотографический» уют

Подарите воспоминания в суперуникальном формате! Кружки, футболки, коллажи — все это пройденный этап. Теплый и мягкий фотоплед, сотканный из счастливых и веселых мгновений вашей жизни, согреет девушку не только набивкой, но и чувствами. Главное в этом деле — не прогадать с фотографиями и выбрать лучшие, по мнению не только вашему, но и девушки. Здесь спасет вечер ностальгии и совместный просмотр фото.

6. Подарок-впечатление

Полет на воздушном шаре или конная прогулка — увлекательный вариант праздника. Выведать в ходе светского разговора отношение девушки к таким развлечениям несложно. Зато каким незабываемым получится событие, если ей понравится! Подходит как для дружеского сюрприза, так и романтичного свидания с шампанским.

7. Фантазийная фотосессия

Подарите не просто профессиональную фотосъемку, а тематическую. Если у девушки никогда такого не было, примерка новых образов из других веков и даже миров станет потрясающим опытом! Не говоря о роскошных памятных фотографиях. Можно организовать фотосессию в винтажном или средневековом стиле, создать образы, сопряженные с ее любимыми эпохами, направлениями в культуре или киноиндустрии.

8. Неожиданный флешмоб

Не самый простой в реализации, но один из крутейших способов поздравить девушку. Вам понадобится выяснить маршрут, по которому она гарантированно пройдет в назначенный день (вероятно, придется за ней проследить) и договориться с незнакомыми ей людьми. Актеры будут изображать случайных прохожих и неожиданно подходить к ней, говорить комплименты, может быть, дарить маленькие подарочки. Отличное настроение девушки гарантированно.

9. Подарок-впечатление vol. 2

Если девушка любит скорость, картинг, выезд за город на квадроциклах или снегоходах в зависимости от сезона придется ей по душе. Самым ярым экстремалкам можно подарить сертификат на прыжок с парашютом. Вариант проще и безопаснее — полет в аэротрубе, который заставит адреналин разгуляться без всяких рисков.

10. Шарж по фото

Красивому портрету обрадуется, пожалуй, каждая. А если добавить юмора? Образ кинодивы, стиль пин-ап или эпоха блистательного джаза — по фото вам сделают шарж любой тематики. Подарок предназначен для девушек, которые умеют смеяться над собой. Если попадете в яблочко, ее улыбка обеспечена!

Готовьте подарки заранее и постарайтесь вспомнить последние разговоры, где девушка могла упомянуть свои желания. При выборе абстрагируйтесь от своих предпочтений и думайте о том, что понравится именно ей.



