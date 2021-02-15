Украина КАРТА Прогноз погоды на неделю: когда украинцам ждать прекращения снегопадов и потепления

2021-02-15 12:41

Постепенное потепление начнется в Украине только со следующих выходных, 20-21 февраля. Всю нынешнюю неделю в стране будет держаться очень морозная погода из-за прихода антициклона. Местами возможны снегопады, правда не такие мощные как на прошлой неделе. В ближайшие дни столбики термометров будут опускаться, достигнув к концу недели - 21.  

Такой прогноз опубликовала на своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в понедельник, когда православные христиане отмечают праздник Сретения, в Украине подрастет атмосферное давление.

Температура в ночь с 14 на 15 февраля будет колебаться в пределах -7...-14 градусов, а днем - от -5 до -10 градусов. На севере и северо-востоке ночью местами ожидается -15...-22 градуса, а днем -7...-13 градусов. В южной части и на юго-западе ночью столбики термометров опустятся до -3...- 8 градусов, днем – от -3 мороза до +2 градусов.

В Киеве на Сретение существенных осадков не ожидается, максимум – иногда незначительный снег. Небо будет ясным и даже выглянет солнце.

Прогноз погоды Гидрометцентра на понедельние 15 февраля

Прогноз погоды на вторник 16 февраля

Прогноз погоды на среду 17 февраля

Прогноз погоды на четверг 18 февраля

Прогноз погоды на пятницу 19 февраля

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