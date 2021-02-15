Украина КАРТА Прогноз погоды на неделю: когда украинцам ждать прекращения снегопадов и потепления

2021-02-15 12:41

Постепенное потепление начнется в Украине только со следующих выходных, 20-21 февраля. Всю нынешнюю неделю в стране будет держаться очень морозная погода из-за прихода антициклона. Местами возможны снегопады, правда не такие мощные как на прошлой неделе. В ближайшие дни столбики термометров будут опускаться, достигнув к концу недели - 21.

Такой прогноз опубликовала на своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в понедельник, когда православные христиане отмечают праздник Сретения, в Украине подрастет атмосферное давление.

Температура в ночь с 14 на 15 февраля будет колебаться в пределах -7...-14 градусов, а днем - от -5 до -10 градусов. На севере и северо-востоке ночью местами ожидается -15...-22 градуса, а днем -7...-13 градусов. В южной части и на юго-западе ночью столбики термометров опустятся до -3...- 8 градусов, днем – от -3 мороза до +2 градусов.

В Киеве на Сретение существенных осадков не ожидается, максимум – иногда незначительный снег. Небо будет ясным и даже выглянет солнце.

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